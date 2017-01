Nintendo Switch kostet in Frankreich bei mehreren Händler nur 299 Euro statt der 329 Euro, die für die aktuell ausverkaufte Konsole in Deutschland überall veranschlagt werden. Bei Reddit sind mehrere französische Händler bestätigt, die den kleineren Preis inklusive Steuern aufrufen, darunter Fnac.fr und Amazon.fr. Nintendo selbst macht in Europa keine Vorgaben für den Verkaufspreis.

