Overwatch erreicht 25 Millionen registrierte Spieler

Blizzard Entertainment hat via Twitter bestätigt, dass Overwatch die Marke von 25 Millionen registrierten Spielern geknackt hat, verteilt auf PC, Playstation 4 und Xbox One. Damit stieg die Zahl der Spieler um 25 Prozent in nur drei Monaten. Mit diesen Zahlen ist Overwatch die am schnellsten wachsende Marke, die Blizzard bis dato überhaupt veröffentlicht hat.

Trotzdem sind die Entwickler davon abgeneigt, die Verkaufszahlen preiszugeben und bis jetzt ist nicht klar, wie die Zahl der Spieler nachverfolgt wird. Nichtsdestotrotz ist es eine beachtliche Leistung, wenn man bedenkt, dass sich die Zahlen auf einen Titel zum Einzelhandelspreis beziehen. Solch hohe Zahlen sind ansonsten nur bei Free-to-play-Titeln wie League of Legends oder Hearthstone zu vermuten.

Man könnte argumentieren dass die große Zahl der kostenlosen Updates den Erfolg von Overwatch besiegelte. Neue Helden, Karten und Events fügen ohne Unterbrechung neue Inhalte zum Spiel dazu, und halten damit die Spieler aktiv unterhalten. Es ist eine Strategie, die für Blizzard aufgeht. Und auch in 2017 wird diese Großzügigkeit eine Menge neue Spieler anlocken.