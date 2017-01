Ex-GTA-Producer Benzies kündigt Everywhere an

Ex-GTA-Producer Leslie Benzies kündigt Everywhere an. Die Next-Gen-Spielerfahrung wird mit der von Amazon gebauten Engine Lumberyard produziert. Die Vision sei sehr langfristig ausgelegt, mit der Möglichkeit "für immer endlos zu entwicklen und zu wachsen", schreibt Benzies. Er will eine Plattform kreieren, die Spieler unterhält, auf der sich Spieler gegenseitig unterhalten und die die Grenzen zwischen Realität und der simulierten Welt verschwimmen lässt. Klingt wahlweise ambitioniert oder nach einem Second Life-Reboot. Was denkt ihr? Immerhin hat sich der Mann zu guten Teilen Grand Theft Auto ausgedacht.

