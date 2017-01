Capcom hat weltweit 2,5 Millionen Exemplare von Resident Evil 7: Biohazard ausgeliefert an den Handel. Das schließt Versionen für PS4, Xbox One und PC ein, aber sagt natürlich nichts über die digitalen Verkäufe aus. Auch über die physischen Verkäufe hat der Publisher noch nichts gesagt. Bis zum 31. März will Capcom vier Millionen Exemplare verkaufen.

