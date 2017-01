Wir haben zwei schicken 4K-Screenshots zu The Inner World: Der letzte Windmönch für euch. Der Nachfolger zu The Inner World bringt uns zurück zur Flötennasen-Dynastie, die seit Jahrtausenden Asposien beschützt. Der einfache Kramhändler Emil hat es geschafft, dass sämtliche Asposer ihm in dem Irrglauben folgen, dass die Dynastie mit dunklen Mächten im Bunde wäre. Der einzige, der Emil aufhalten könnte, ist der Thronerbe der Flötennasen: Robert. Doch der war drei Jahre lang versteinert. Mit vollem Enthusiasmus und keinem blassen Schimmer begibt er sich auf die Suche nach dem sagenumwobenen letzten Windmönch. Begleitet wird er dabei von seiner ebenso treuen wie flugunfähigen Taube Hack und Laura, einer cholerischen Rebellin und Roberts großer Liebe. Hoffnung keimt auf, als er auf die geheimnisvolle Mama Dola trifft, die offenbar mehr über Roberts Schicksal weiß, als er selbst. Das Spiel soll 2017 für "nahezu alle Plattformen, außer für Gameboy" erscheinen, schreibt Publisher Headup Games.

