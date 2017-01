Datum für QuakeCon 2017 angekündigt

Bethesda kündigte an, dass die diesjährige QuakeCon vom 24. bis 27. August 2017 in Dallas stattfinden wird, genauer gesagt im Gaylord Texan Resort und Convention Center Die Veranstaltung ist für die Öffentlichkeit zugänglich und beinhaltet Turniere, Workshops und neue Ankündigungen zu Bethesda-Spielen. Die vergangene QuakeCon war in Sachen Ankündigungen sehr gut dabei. So gab es neues zu Doom und Dishonored 2 - und auch die offizielle Ankündigung zu Prey 2 fand auf der Convention statt. Hoffen wir, dass auch dieses Jahr eine Menge Ankündigungen auf uns warten. Mehr Informationen zur QuakeCon 2017 gibt es hier.

