Electronic Arts hat die FIFA Ultimate Team Championship Series angekündigt. Das auch UTC genannte eSports-Event hat sechs nationale Qualifier, die via Livestream übertragen werden. Insgesamt sind 1,3 Millionen US-Dollar Preisgeld ausgelobt. Der Wettbewerb startet am 4. Februar mit dem Ultimate Team Champion European Regional Final in Paris. Das Ultimate Team Champions-Finale findet in diesem Jahr am 20. Mai in Berlin statt. Alle Details gibt es hier.

Werbung: