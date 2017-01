Mario Sports Superstars kickt ab 10. März los

Fußball, Tennis, Golf, Baseball, Reiten - in fünf vollwertigen Disziplinen dürfen sich 3DS-Fans ab dem 10. März beweisen, dann nämlich erscheint Mario Sports Superstars. In jeder Sportart können die Spieler sowohl Einzelkämpfe bestehen als auch packende Multiplayer-Turniere austragen - über die lokale Verbindung gegen ihre Freunde oder online gegen Champions aus aller Welt. Am selben Tag wie das neue Spiel kommt eine Serie von 90 Amiibo-Karten zu Mario Sports Superstars in den Handel. Die Karten gibt es in Fünferpacks zu kaufen und sie steigern die sportlichen Leistungen der Charaktere im Spiel. Die Erstauflage von Mario Sports Superstars im Handel enthält zudem als besondere Zugabe eine zufällig gewählte amiibo-Karte.

