Square und Marvel kündigen The Avengers Project, ein offenkundig großes Avengers-Projekt. Marvel hat die Avengers-Rechte an Square Enix lizenziert, sowohl Crystal Dynamics (Rise of the Tomb Raider) als auch Eidos Montreal (Deus Ex: Mankind Divided) werden in dem Zusammenhang erwähnt. Wow - hier ein kleiner Teaserclip.

