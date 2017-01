Ni No Kuni II: Revenant Kingdom erscheint auch für PC. Das hat Bandai Namco bestätigt. Das Team von Level-5, der ehemalige Studio Ghibli-Animator Yoshiyuki Momose und Joe Hisaishi, der erneut das musikalische Ruder in der Hand hielt, arbeiten an dem Spiel. Ein konkreter Termin wurde nicht genannt. In der Welt von Ni no Kuni liegt ein Königreich namens Katzbuckel, in dem einst Katzenvolk, Mäusevolk und Menschen in harmonischer Eintracht lebten. Nach einem Putsch wurden das Katzenvolk und sein König Evan verbannt. Erzählt wird die Geschichte dieses entthronten Königs, dem es daran lag, sein eigenes Königreich zu errichten und die gesamte Welt zu vereinen. Begleitet wird er von seinen treuen Kameraden Roland, Tani und Wesen namens Higgledies, die der Macht des Herzens entstammen - einer Macht, die den Menschen, den Tieren und Elementen wie Feuer und Wasser eigen ist. Nur jene mit einem reinen Herzen sind in der Lage, sie zu sehen. Die Higgledies helfen Evan im Laufe seiner gesamten Reise - so unterstützen sie ihn beispielsweise im Kampf oder lassen ihn Orte erreichen, die er andernfalls nicht durchqueren könnte.

