Resident Evil 7: Biohazard ist gerade erschienen und man erlebt so einiges an blankem Horror im Baker-Haushalt. Es nicht immer einfach, den verwirrenden, gruseligen Albtraum zu überleben, deswegen haben wir zehn wertvolle Tipps für euch zusammengestellt, die euch gegen das Böse in Louisiana helfen.

Werbung: