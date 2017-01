USS Enterprise fliegen in Star Trek Online für PS4 und Xbox One

Perfect World und Cryptic Studios haben ein Update von Star Trek Online für Konsole angekündigt. Der Update heißt Agents of Yesterday, veröffentlicht wird es am 14. Februar als dritte offizielle Erweiterung für das Star Trek-Spiel auf Xbox One und Playstation4. Es schickt uns in die Zeit von Star Trek: Raumschiff Enterprise zurück, die legendäre Fernsehserie, die den Grundstein für eines der beliebtesten Sci-Fi-Universen aller Zeiten legte. Wir haben Zugriff auf Originalschiffe wie die USS Enterprise und frische Storymissionen.

