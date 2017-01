Retro-Sega-Soundtracks bei Spotify anhören

Mart Mathers von Rising Star Games hat uns wissen lassen, dass aktuell einige sensationell gute Retro-Sega-Soundtracks bei Spotify zum Anhören am Start sind. Wie kommt man ran? So: Spotify öffnen, "Sega" in die Suche eingeben. "Sega" als Künstler suche (ein bisschen runterscrollen), auswählen und schon ist alles sichtbar. Zu den verfügbaren Soundtracks gehören Out Run, Skies of Arcadia, Nights: Into Dreams, Virtua Fighter und vieles mehr. Hört rein, ist ein Genuss!

