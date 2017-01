Snap-Modus für Xbox One abgeschafft

Der Snap-Modus für Xbox One ist abgeschafft. Wenn ihr euch fragt, was das war, kennt ihr den Grund für die Abschaffung - zum Teil jedenfalls war die Nichtnutzung des Features zum parallelen Nutzen zweier Apps auf einem Bildschirm sicherlich ausschlaggebend. Mike Ybarra vom Xbox-Team hat die restlichen Gründe kurz via Twitter geteilt: Man wolle das Multitasking verbessern, die Speichernutzung minimieren, die Geschwindigkeit der Benutzeroberfläche steigern und Ressourcen für wichtigere Ausgaben freisetzen. Der Snap-Modus ist aktuell noch aktiv, wird aber in Kürze abgeschaltet.

