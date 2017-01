Dirt 4 im Juni für PS4, Xbox One und PC

Codemasters und Koch Media veröffentlichen Dirt 4 am 9. Juni 2017 für PS4, Xbox One und PC. Den Reifenspuren des Vorgängers Dirt Rally folgend, will Dirt 4 "die Passion und Authentizität des tollkühnen Off-Road Rennspiels auf einen völlig neuen Level heben".

Dirt 4 wird eine Neuheit beinhalten: Mit dem "Your Stage"-Rennstrecken-Editor können Spieler eine nahezu unendliche Anzahl eigener Rennstrecken erstellen - mit einem Knopfdruck! Nach Auswahl des Ortes und der Eingabe der gewünschten Strecken-Parameter übernimmt die CPU den aufwendigen Prozess, um eine einzigartige Rennstrecke zu erstellen. Diese kann man nach wenigen Augenblicken befahren oder mit Freunden teilen. Your Stage ermöglicht es aber auch, dass erfahrene Rennspieler längere, aufwendigere und technisch herausfordernde Strecken erstellen.

Mit dem Fokus auf klassischer Rally, die auch weiterhin auf den bewährten Fundamenten der Colin McRae Rally-Games aufsetzt, erweitert um die herausfordernden Wettbewerbe der offiziellen FIA World Rallycross Meisterschaft, gespickt mit verrückten Kämpfen monströser Racing Trucks und Buggies und zusätzlich abgerundet durch frei wählbarer Racing-Events in Joyride.

Die wichtigsten Features sind:

● Über 50 der Off-Road Fahrzeuge inklusive Ford Fiesta R5, Mitsubishi Lancer Evolution VI, Subaru WRX STI NR4 und Audi Sport quattro S1 E2

● Fünf Rally-Orte mit Millionen Routen: Australien,

Spanien, Michigan, Schweden und Wales

● Offizielle Spiel der FIA World Rallycross Meisterschaft - mit Rennen

in Montalegre, Lohéac Bretagne, Hell, Holjes & Lydden Hill in einer Vielzahl

unterschiedlicher Serien

● Landrush - kurze Dirt-Track-Rennen in Pro Buggies, Pro-2 Trucks, Pro-4

Trucks und Crosskart-Fahrzeugen in Kalifornien, Nevada und Mexico

● Joyride: Zeitrennen, Schrottrennen, Free-Play-Areale und spannende

Herausforderungen, um diese an Freunde zu senden

● Dirt-Academy: DirtFish-Rally-Schule in Washington,

● Karrieremodus - Erschaffe einen Fahrer, absolviere alle Disziplinen, werbe erfolgreich um Sponsoren und baue ein Team mit klaren Zielen und Belohnungen auf

● Wettbewerbe: Meistere tägliche, wochen- und monatelange

Herausforderungen gegen befreundete Spieler auf der ganzen Welt

● Racenet der nächsten Generation: Live-Ladder, Ligen und Turniere,

Cross-Plattform-Bestenlisten und verbessertes CREST-Telemetrie-System

● Tuning: Setup verbessern basierend auf Fahrzeug,

Streckenbedingungen und Wetterkonditionen

● Schaden & Reparaturen: Abnutzung und Schäden werden mit einem verbesserten Schadensmodell realitätskonform abgebildet. Schäden können behoben werden, indem Ingenieure und Mechaniker für den Servicebereich des Teams angestellt werden, jedoch haben diese zwischen den Rennen nur einen begrenzten Zeitraum für anfallende Reparaturen zur Verfügung