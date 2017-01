505 Games und Giant Squid haben für PS4 eine Boxed-Version von Abzû für 19,99 Euro im Einzelhandel verfügbar gemacht. Das Spiel ist ziemlich wunderbar, wie man in der Livestream-Wiederholung anschauen und der Kritik nachlesen kann. Wer das noch nicht hat, sollte sich die Box dringend zulegen. Die Retailfassung für Xbox One wird kommende Woche vorerst nur in den USA veröffentlicht.

