Jahr des Hahns-Event ebenfalls für Heroes of the Storm

Ein Post im Battle.net enthält Details zum Jahr des Hahns-Event in Heroes of the Storm, das ebenso mit Feierlichkeiten lockt wie Overwatch. Das Event läuft bereits. "Spannendes wartet im diesjährigen Mondfest-Event," beschreibt der Post. "Über die kommenden Wochen werdet ihr dank des Spezial-Events Aufgaben erledigen, die Belohnungen wie Skins und neue Reittiere im Shop beinhalten. Vielleicht entdeckt ihr sogar ein paar Feuerwerke am Ende eines Spiels. Die Feierlichkeiten gehen bis zum 14. Februar, ihr seid eingeladen mitzufeiern."

Als Teil der Veranstaltung gibt es jeden Tag ein Hahnenrennen, und "wenn einer der Spieler im Team diese tägliche Aufgabe erledigt hat, besteht die Möglichkeit, dass der Mondfest-Hahn in der Nähe der Zitadelle vor Beginn des Spiels erscheint." Event-Items werden ebenfalls im Startbereich verteilt, das Team muss dabei zusammenarbeiten, diese einsammeln und sie zurück zum Hahn bringen. Wer dieses Rennen meistert, bekommt 200 Gold. Absolviert man das Ganze 25 Mal, erhält man als Reittier den Mondfesthahn und bekommt dazu das passende Porträt.

Der Shop enthält ebenfalls neue Items für das Event, inklusive dem 2017- Mondfest-Paket, das den Affenkönig Samuro, das Reittier Nimbuswolke, Mondfest Li-Ming und den Goldenen Mondfesthahn als Reittier enthält. Wer sich nicht extra das komplette Paket kaufen möchte, kann den Affenkönig Samuro Skin am 31. Januar kaufen, den Lunar Li-Ming Skin am 7. Februar.