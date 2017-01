Obsidian Entertainment kündigt Pillars of Eternity 2: Deadfire an

Obsidian Entertainment hat ein neues Projekt via Twitter bestätigt. Brian Fargo selbst hat Pillars of Eternity 2: Deadfire als Crowdfunding-Projekt angekündigt. Es soll wie Fig.com finanziert werden, ist dort aber aktuell noch nicht online. Obsidian Entertainment will 1,1 Millionen US-Dollar einsammeln. Das Spiel soll die Geschichte des Erstlings weitererzählen, im Zentrum steht offenbar Caed Nua. Wir können den Speicherstand aus dem Originalspiel übrigens übernehmen ins neue Spiel.

