Closed-Beta von Ghost Recon: Wildlands fest datiert

Ubisoft hat die Closed-Beta von Ghost Recon: Wildlands auf den 3. bis zum 6. Februar auf PS4, Xbox One sowie PC datiert. Ab dem 1. Februar kann das Spiel bereits heruntergeladen werden. Wer wissen will, was es heißt, ein Ghost zu sein, kann sich ab sofort für die Closed Beta registrieren unter . Jeder ausgewählte Spieler kann bis zu drei Ubisoft-Freunde in sein Team einladen, wenn diese auf der gleichen Plattform unterwegs sind.

Die Closed Beta entführt die Spieler ins Bolivien der nahen Zukunft, in die bergige Provinz Itacua. Genau wie im finalen Spiel kann auch der komplette Inhalt der Closed Beta im Vier-Spieler-Koop oder im Einzelspieler gespielt werden. Die Spieler nutzen jede Art von Fahrzeug sowie taktische Ausrüstungen und Waffen, um ihren Auftrag zu erledigen.

