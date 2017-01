Copola will Apocalypse Now: The Game via Kickstarter anschieben

Francis Ford Coppola und sein American Zoetrope-Studio wollen Apocalypse Now: The Game via Kickstarter anschieben. Das Ziel sind 900.000 US-Dollar, dafür soll Psycho-Horror-Game gemacht werden. IM Entwicler-Team sind Leute, die an Battlefield, Far Cry, Fallout: New Vegas, Gears of War, The Witcher, Wasteland 2 und anderen großen Games mitgewirkt haben, schreibt das Studio. Wir sollen im Spiel als Captain Benjamin Willard unterwegs sein und eine alternative Geschichte zum Film erleben. Ist das etwas, was euch interessiert?

Werbung: