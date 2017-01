Das Free-to-Play-Rollenspiel Mobius Final Fantasy ist für PC bestätigt. Square Enix wird das Spiel ab dem 6. Februar via Steam verfügbar machen, ebenso gratis spielbar, spielbar aber in 1080p, in hochskaliertem 4K und wahlweise 30 sowie 60 FPS. Die iOS- und Android-Version ist seit August 2016 verfügbar.

