Closed-Beta zu For Honor startet heute nachmittag

Die Einladungen zur Beta für For Honor wurden bereits verschickt, wer Glück hat, wurde in die Closed Beta eingeladen. Die Beta startet heute am 26. Januar um 15 Uhr und wird am 30. Januar um 2 Uhr morgens wieder geschlossen. Es bleibt also nicht all zu viel Zeit, um sich zu erst in das Spiel einzufühlen. Wer einen Key bekommen hat, darf drei Freunde via Uplay einladen, diese benötigen dabei selbst keinen Key. Die Beta steht sowohl für den PC, als auch für die Playstation 4 und Xbox One zur Verfügung.

