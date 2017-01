Entwicklerstudio Crema kündigt Immortal Redneck an

Das Spanische Entwicklerstudio Crema hat Immortal Redneck für PC, PS4 und Xbox One angekündigt, beschrieben wird das Ganze als "ultimativer Mix der Kulturen in einem Videospiel" in dem die Südstaaten-Gastfreundschaft auf die Welt des alten Ägypten stößt. Immortal Redneck ist ein Egoshooter-Roguelike. Die Geschichte verfolgt einen "Redneck", der seinen Urlaub in Ägypten verbringt und aus Versehen in der Zeit zurückreist. Kurz darauf muss der Spieler insgesamt drei Pyramiden betreten, die zufällig-generierte Dungeons gefüllt mit Monstern beinhalten. Zusätzlich gilt es, das Mysterium um die Geschehnisse aufzulösen. Es gibt insgesamt neun spielbare Klassen, jeder mit seinen eigenen Eigenschaften und Fähigkeitenbaum, nicht zu vergessen die Upgrades und über 50 wählbare Waffen. PC-Spieler können das Game noch im Frühling zu erwarten, während die PS4- und Xbox One-Version im Laufe des Jahres folgen wird. Geht es nur uns so oder enthält das Spiel eine Spur von Serious Sam?

Werbung: