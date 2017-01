Yu-Gi-Oh! Duel Links erobert mehrfach Platz 1 der Download-Charts

Nur wenige Tage nach seiner weltweiten Veröffentlichung in 150 Ländern im App Store und bei Google Play erreicht Yu-Gi-Oh! Duel Links in mehr als 40 Ländern den ersten Platz bei den Gratis-Apps, darunter in Deutschland, Frankreich und die USA. Seit der Veröffentlichung in Japan im vergangenen November wurde das Spiel insgesamt mehr als 19 Millionen Mal heruntergeladen. Yu-Gi-Oh! Duel Links basiert auf dem offiziellen Sammelkartenspiel und erweckt das populäre Spiel auf mobilen Geräten zum Leben, indem Duellanten spannende Karten-Duelle in Echtzeit gegeneinander durchführen.

