Hier ist ein schicker Trailer zum Zombies-DLC "Rave in the Redwoods" für Call of Duty: Infinite Warfare. Die neue Episode lässt uns einen 1990er-Rave auf einem alten Campingplatz erleben - mit den für solche Partys üblichen Zombies in rauen Mengen. US-Filmemacher Kevin Smith taucht auch auf und hat ein paar saubere Einzeiler auf den Lippen. Die Sabotage-Erweiterung kommt am 31. Januar für PS4.

