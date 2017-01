Erste Erweiterungen zu Resident Evil 7: Biohazard zuerst für PS4

Resident Evil 7: Biohazard startete mit einer sehr guten Bewertung von uns und vielen anderen Spielern in die erste Verkaufswoche - es ist also schön zu sehen, dass wir demnächst noch einiges mehr von dem Titel erwarten können. Denn die erste Erweiterung zu Resident Evil 7: Biohazard wurde endlich enthüllt. Capcom kündigte "Banned Footage Vol. 1" an, der DLC am 31. Januar auf der Playstation 4 veröffentlicht. Kosten wird der Spaß 9,99 US-Dollar, enthalten sind zwei Teile des "Banned Footage"-Szenarios und neue Spiel-Modi:

Schlafzimmer: Versuche aus einem verschlossenem Raum zu entkommen, ohne Marguerite Baker wissen zu lassen, dass du nicht mehr im Bett bist.

Alptraum: Wehre Horden von Gegnern ab und überlebe bis zum Morgengrauen.

Extra-Modus - Ethan muss sterben: Ein knallharter Modus der sich außerhalb der Bänder und Geschichte des Spiels abspielt.

Die zweite Erweiterung "Banned Footage Vol. 2", kommt am 14. Februar auf die Playstation 4 und kostet 14.99 US-Dollar. Auch hier befinden sich zwei neue Szenarien und neue Modi:

21: Spiele um Leben und Tod in einem tödlichen Spiel gesteuert von Lucas Baker. Wir bezweifeln stark, dass es sich hierbei um eine reguläre Version des Blackjacks handelt..

Töchter: Erhalte einen Einblick, wie die Baker-Familie vor den tragischen Events des Spiels war.

Extra-Modus - Jack's 55. Geburtstag: Arbeite gegen die Zeit und füttere Jack mit einem Haufen Essen in dem witzigen Spiel-Modi, der sich abseits der Bänder und Geschichte des Spiels abspielt. Der klassische Resident-Evil-Humor scheint ein Comeback zu haben.

Alle Inhalte (außer die Extra-Modi) können ebenfalls über Playstation VR gespielt werden. Für PC- und Xbox One-Spieler werden die beiden Erweiterungen am 21. Februar erhältlich sein. Sie sind im Season Pass enthalten, der 29,99 Euro kostet.