Surgeon Simulator-Entwickler enthüllen Skateboard-Spiel Decksplash

Die Surgeon Simulator-Entwickler Bossa Studios enthüllen Decksplash, eine Art Mischung aus Splatoon und Tony Hawk's Pro Skater. In dem Multiplayer-Game geht es darum, mit einem Farne verspritzenden Skateboard einen Skatepark mit der eigenen Farbe einzufärben. Den Modus gab es schon im originalen Tony Hawk's Pro Skater - allerdings sollen wir in Decksplash eigene Tricks entwerfen können. Wer sich für eine Testrunde anmelden will, kann das hier machen.

