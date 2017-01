Overwatch-Event Jahr des Hahns hat begonnen

Trailer und Bilder zum Jahr des Hahns-Event in Overwatch waren bereits in den vergangenen Tagen aus Versehen im Netz zu sehen, doch nun ist das ganze endlich offiziell. Wie bereits zuvor bekommen wir hunderte neue kosmetische Items, dieses Mal abgestimmt auf das Chinesische Neujahr. Der neue Spiel-Modus ist, wie bereits erwartet, eine abgewandelte Form von Caputure the Flag, jetzt genannt Capture the Rooster. Der Modus spielt sich auf der Karte des Lijiang Towers ab, mehr Informationen gibt es im Video.

Zusätzlich fasste Blizzard die Inhalte in einem kurzen Text zusammen: "In Capture the Rooster treten Teams gegeneinander im Lijiang Tower an, während sie versuchen die gegnerische Flagge zu sichern. Gleiches gilt für das andere Team. In diesem schnelllebigen Kampf müssen Spieler kreativ werden, um im Team eine Balance von offensiver Geschwindigkeit und defensiver Stabilität zu bilden." Das Event startete gestern und wird bis zum 13. Februar laufen. Einige der neuen Skins kann man bereits im Trailer und auf den Screenshots sehen.