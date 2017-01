Kein japanischer Originalton für Freunde von Untertiteln im neuen Zelda

Dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild eine lokale Sprachausgabe unterstützen wird, ist bereits seit einiger Zeit bekannt. Viele Anime-/Manga-Fans wollen auch bei guter Lokalisierung nicht auf den japanischen Originalton verzichten, doch in Links neuestes Abenteuer dürfte das nur den wenigsten Spielern möglich sein. Breath of the Wild ist offenbar so umfassend lokalisiert worden, es vorerst nicht möglich sein, die Untertitel in einer anderen Sprache wiederzugeben, als in der, die auch das Spiel verwendet. Produzent Eiji Aonuma selbst bestätigte das im Interview mit IGN Portugal. Ob diese künstliche Limitierung nach Erscheinen des Spiels doch noch aufgehoben wird, ist derzeit ungewiss. Doch wir hoffen auf das Beste.

Quelle: Nintendo Life