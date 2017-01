Guillermo del Toro nicht kreativ an Death Stranding-Entwicklung beteiligt

Es war einmal ein begabter Games-Entwickler, der mit bekannten Schauspielern eine fast vergessene Videospielreihe reanimieren wollte. Wir kennen diese Legende heute als Tragödie von Silent Hills, die von Hideo Kojima produziert wurde und für viele Spieler als schlimmste Gräueltat Konamis in neuerer Zeit gilt. Doch Kojima wirft seine Idee nicht über den Haufen, denn sein neues, altes Projekt ist nun als Death Stranding (mehr oder weniger) bekannt. Kojima scheint nach der Trennung von Konami nun deutlicher als vorher seinen Kopf durchzusetzen. Guillermo del Toro zum Beispiel, war kreativ in der Entwicklung von Silent Hills involviert, doch bei Death Stranding spielt er nur noch den Charakter. Das gab der berühmte Regisseur nun in einem Interview bekannt:

"Ich bin als Charakter involviert. Kojima-San rief mich an und sagte: 'Ich will dich als Figur in meinem Spiel' und ich sagte 'Sehr gern.' Er erklärte seine Ideen, ich konnte diesen Charakter verstehen, doch abseits davon bin ich kreativ nicht beteiligt.

Es ist ein komplettes Kojima-San-Spiel. Ich denke zu 100 Prozent, dass es ein fantastisches Spiel wird. Es sind seine Ideen und ich bin nur eine Marionette in seiner Hand. Meine Beteiligung ist beschränkt darauf, ein Befürworter seiner Gedanken zu sein und viele Stunden lang gescannt zu werden. Das ist es."