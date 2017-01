Lego Worlds für Nintendo Switch bestätigt

Im vergangenen November verließ Lego Worlds die Early Access-Phase auf dem PC wurde mit einem Konsolen-Release versehen. Der Term "Konsolen" wurde in den alten Tagen häufig mit Playstation 4 und Xbox One besetzt, doch offensichtlich zähl nun auch eine dritte Konsole dazu. TT Games' "Head of Design", Arthur Parsons, hat via Twitter enthüllt, dass das Spiel nun auch für die Nintendo Switch erscheint. Leider hat Parsons nicht verraten, wann wir damit rechnen dürfen, zum Launch ist es bislang ja ohnehin nicht gelistet... Ein früher Termin ist allerdings durchaus wahrscheinlich, schließlich sind andere Plattformen bereits bestückt, TT Games könnte sich also auf die Switch-Version konzentrieren.

