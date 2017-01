Playstation VR-DLC für Dead or Alive Xtreme 3 angekündigt

Koei Tecmo hat angekündigt, dass sie ihr freizügiges Sportspiel Dead or Alive Xtreme 3 einem Virtual Reality- und Playstation 4 Pro-Support erhält. Besitzer des Spiels (Free-to-Play-Version explizit ausgeschlossen) dürfen sich das Playstation VR-DLC bis zum 18. Februar kostenlos laden, nach Ablauf der Frist wird es 1,500 Yen (also etwa 12,50€) kosten. Obwohl offiziell noch kein europäischer Release für Dead or Alive Xtreme 3 geplant ist, lässt sich das Spiel auch hierzulande spielen. Die Spielversion von Hong Kong enthält zum Beispiel eine englische Sprachausgabe, Mittel und Wege, sich das Sportspiel für Playstation 4 und PS Vita zu besorgen, gibt es also...

Quelle: Gematsu