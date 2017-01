Mass Effect: Andromeda ist eine Woche früher via EA und Origin Access spielbar. Abonnenten des kostenpflichtigen Dienstes dürfen ab dem 16. März bereits zehn Stunden spielen, eine Woche vor dem Release am 23. März. Alle Fortschritte werden übernommen, sollte ein Access-Abonnent das Spiel im Anschluss kaufen. Nutzt ihr EA bzw. Origin Access? Was haltet ihr von solchen Serviceangeboten.

