Star Wars Episode 8 bekommt Titel

Bereits über ein Jahr wird darüber spekuliert, welchen Titel die neue Star Wars-Episode tragen wird, heute wurde der Name enthüllt. Disney verkündete, dass der Film den Titel Star Wars: The Last Jedi (Star Wars: Der letzte Jedi) trägt. Mehr Informationen gibt es nicht. Interessant ist jedoch, dass die Schrift des Titels in Rot dargestellt wird. Haben wir womöglich einen ersten Hinweis auf den Plot? Was haltet ihr vom Titel und wovon wird der neue Film handeln?

