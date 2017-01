Durch einen Tweet machte Riot Games so einige Spieler glücklich. Bei dem Teaser handelt es sich um einen neuen Skin für den League of Legends-Champion Jhin, als Teil der Blutmond-Reihe, an der die Entwickler arbeiten. Das Bild zeigt einen hochroten Mond mit einem Torbogen, in der Mitte Jhins Waffe. Die Chancen, dass der Skin demnächst im Spiel zu sehen ist, stehen also gut. Wie findet ihr die Blutmond-Skins?

