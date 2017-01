Alone in the Dark-Macher veröffentlicht neuen Trailer für 2Dark

Der Survival-Horror-Titel 2Dark hat einen neuen Trailer bekommen, in dem wir mehr über die Geschichte des Spiels erfahren. Frédérick Raynal ist vor allem für die Entwicklung von den Alone in the Dark bekannt. Sein neustes Projekt nennt sich 2Dark und ist ein Top-Down-Horrorspiel. Ziel des Spiels ist es, ein Kind vor bösen Kidnappern zu beschützen. Wie üblich für Survival-Spiele sind die Ressourcen knapp und Gefahr lauert hinter jeder Ecke. Neben der Geschichte gibt der Trailer auch einen Eindruck in die Atmosphäre. Eigentlich sollte 2Dark bereits letztes Jahr auf dem PC, der Playstation 4 und Xbox One erscheinen, doch daraus wurde nichts. Ein neues Datum wurde bisher noch nicht genannt, man kann jedoch mit einem Release in naher Zukunft rechnen.

