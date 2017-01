The Legend of Zelda: Breath of the Wild hat mindestens zwei alternative Enden. Das hat Producer Eiji Aonuma bestätigt, allerdings weitere Details "verweigert". Einige Spieler würden aber leicht unterschiedliche Enden erleben. Man müsse ein bestimmtes Kriterium erfüllen, um das andere Ende zu sehen. Mal schauen, was er am Ende meint und wie subtil das ganze ist.

