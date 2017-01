Guillermo del Toro immer noch wütend auf Konami

Filmemacher und Videospielenthusiast Guillermo del Toro (Pan's Labyrinth, Hellboy) ist immer noch wütend auf Konami, nachdem er bereits in den vergangenen Monaten mehrfach Liebesbekundungen wie "FucKonami" öffentlich geteilt hatte. Nun hat er via Twitter nachgelegt. Er kombiniert das Gesicht von Sean Spicer, dem von US-Präsident Donald Trump neu inthronisierten Kommunikationsdirektor im Weißen Haus, mit dem Text: "Konami loves and has always supported Kojima. PT was never created. Period". Beides zielt auf das mangelnde Vertrauen gegenüber Spicer ab wegen offenkundiger Lügen gegenüber der Presse bei seinem allerersten Auftritt vor Medien im Weißen Haus. Und natürlich die Art und Weise, wie Konami Hideo Kojima abserviert hatte und dessen gemeinsam mit del Toro begonnenes Spiel PT gleich mit.

Werbung: