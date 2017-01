EA lobt Nintendo fürs Zuhören in Sachen Third-Party-Publisher. EA-Topmanager Patrick Söderlund hat Nintendo Everything zufolge gesagt, dass "Nintendo Switch dafür sorgen wird, Nintendo wieder zur Speerspitze der Gamingindustrie zu machen. Ihr Ansatz ist total anders als in der Vergangenheit - sie haben EA, Activision und anderen Unternehmen zugehört seit dem Anfang der Switch-Entwicklung. So waren wir in den gesamten Prozess involviert. Sie haben sich mit uns zusammengetan, weil sie garantieren wollen, dass die Konsole erfolgreich wird."

