Ex-GTA-Producer Leslie Benzies kauft sich drei Studios

Ex-GTA-Producer Leslie Benzies hat sich ein eigenes Entwicklerstudio gekauft. Er hatte Rockstar vor einiger Zeit im Streit verlassen, aktuell läuft ein Rechtsstreit, in dessen Rahmen Benzies rund 150 Millionen US-Dollar von Rockstar haben will, weil er große Teile des Franchise maßgeblich geformt habe, aber nie angemessen beteiligt worden sei. Nun hat er Informationen von Scotsman zufolge gleich drei kleine Entwickler gekauft: Royal Circus Games Limited, Starship Group und Everywhere Game Limited. Letzteres hat mit Time for a New World bereits ein Produkt in Arbeit.

Werbung: