Heute läuft ab 21 Uhr bei Gamereactor ein deutschsprachiger Livestream zu Toby: The Secret Mine von Lukas Navratil. Gespielt wird auf der Xbox One S. Guckt einfach ab 21 Uhr auf der speziellen Livepage vorbei, schaut zu und kommentiert, wenn ihr Lust habt. Das ganze wird auch via Facebook live übertragen.

