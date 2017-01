Wir erklären die Steuerung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild für Nintendo Switch

Wir erklären euch mal eben die Steuerung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild für Nintendo Switch. Zuerst gibt es ein unübersichtliches Bild mit vielen Infos:

Knöpfe und Aktionen :

A: Action, Aufnehmen, Runterklettern

B: Sprinten, Schließen

X: Springen, Klettern

Y: Angriff

R-Stick: Kamera bewegen, Teleskop-Sicht (per Klick)

L-Stick: Bewegen, Schleiche-Modus (per Klick)

L: Gegenstand benutzen, Menünavigation

ZL: Schild/Ziel dauerhaft anvisieren (per Halten)

R: Waffen werfen, Menünavigation

ZR: Bogen (Ziehen und Pfeile schießen)

◄ Schild wechseln (Halten und mit R-Stick wechseln)

► Waffen wechseln (Halten und mit R-Stick wechseln)

▲ Spezialgegenstand wechseln (Halten und mit R-Stick wechseln), Pfeifen

- Sheikah Slate (Runen, Kräfte, Karte, Missionen, Ziele, Erinnerungen)

+ Pause / Inventory (Waffen, Rüstungen, Items)

◘ Capture: Screenshot und Video aufnehmen

⌂ Home Button

Switch oder Controller bewegen: Präzisionszielen

Und, alles verstanden? Dann bitte abspeichern und auf die Veröffentlichung warten.