Neue Erweiterung zu Uncharted 4 verändert Ton der Reihe

Nachdem Uncharted 4: A Thief's End so einige "Game of the Year"-Auszeichnungen absahnte, bekommen Spieler dieses Jahr die Chance, die Geschichte über die bereits angekündigte Einzelspieler-Kampagne "The Lost Legacy" auszubauen. Außer dem Fakt, dass sich die Geschichte vor allem um die beiden Charaktere Chloe und Nadine drehen wird, ist noch nicht viel bekannt zur Kampagne. Doch nun teilte Naughty Dog einige neue Informationen im offiziellen Playstation-Magazin.

Creative Director Shaun Escayg und Game Director Kurt Margenau unterstreichen dabei vor allem, dass sie die bekannte Umgebung des Uncharted-Universums beibehalten. Einige Änderungen soll es jedoch betreffend der Lage, dem narrativen Ton und den Spielmechaniken geben. "Es [wird] komplett anders sein, jedoch im gewohnten Kontext des Uncharted-Universums", verdeutlicht Escayg. "Indien hat eine sehr schöne Ikonographie. Versteckte Tempel und seltsame Gottheiten, die wir benutzen können, es bietet den perfekten Rahmen für The Lost Legacy."

Bezüglich der Mechanik, wahrscheinlich im Zusammenhang mit der offenen Erkundung, fügt Margenau hinzu: "Ich denke, wir werden das Ganze dieses Mal etwas weitläufiger machen. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber es ist etwas worüber wir uns sehr freuen, eine Art Kontrast zwischen urbanem und ländlichen Setting, eine dichtere Erfahrung und eine offenere Erfahrung". Geplant war das Ganze eigentlich als DLC, doch Naughty Dog verwandelte es in eine eigenständige Erweiterung, mit der Begründung des Creative Directors: "Wir brauchten länger. um die Geschichte zu entwickeln".