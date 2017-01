Might & Magic: Showdown startet in Early Access

Ubisoft lässt Might & Magic: Showdown in die Early-Access-Phase starten. Mit Might & Magic Showdown stellt Ubisoft Montreal ein neues, taktisches Spieler-gegen-Spieler-Kampferlebnis vor, das im umfangreichen RPG-Fantasy-Universum von Might & Magic spielt. Die Spieler werden ihre taktischen Fähigkeiten auf dem Schlachtfeld auf die Probe stellen, indem sie im Voraus geplante Strategien mit Echtzeitaktionen kombinieren. "Might & Magic: Showdown ist inspiriert von unseren Kindheitserinnerungen, als wir mit kleinen Figuren gespielt haben", sagt Producer Philippe Ducharme.

Die Spieler werden eine Reihe innovativer Features entdecken, einschließlich der Möglichkeit, die Aktionen der Charaktere vor dem Kampf zu programmieren. Ebenso wird es möglich sein, detaillierte und individuell gestaltete Figuren mit der im Spiel integrierten "Malwerkstatt" zu erstellen. Es gibt 60 Einzelspieler-Kämpfe, um Taktiken zu stärken, eine Auswahl an 20 einzigartigen, anpassbaren Figuren sowie einen komplett ausgearbeiteten Spieler-gegen-Spieler-Modus.