Trailer zeigte Arcade-Multiplayer-Minispiele in Yooka-Laylee

Playtonic Games und Team17 zeigen Rextros coole Arcade-Minispiele im neuen Multiplayer-Trailer von Yooka-Laylee zeigt. Das Jump'n'Run wird am 11. April erscheinen. Yooka-Laylee enthält acht einzigartige Multiplayer-Arcade-Spiele, die in der Arcade des rüstigen Dinos Rextro zu finden sind. Die Spieler können die Spiele allein in Angriff nehmen und um den Highscore auf der Bestenliste kämpfen oder sich mit bis zu drei weiteren Spielern in den lokalen Koop-Modus stürzen.

