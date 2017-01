Micro Machines: World Series startet für PC, PS4 und Xbox One

Micro Machines: World Series startet am 21. April für PC, PS4 und Xbox One. Codemasters und Koch Media sind für die Rückkehr der legendären Rennserie in HD-Qualität verantwortlich. Zusätzlich zu den klassischen Spielmodi wie Rennen und Eliminierung, führt Micro Machines: World Series neue interaktive Kampfarenen ein. Diese erlauben uns im Kampf gegen Freunde oder KI-Kontrahenten die totale Massenzerstörung anzurichten. Auch das Teamplay kommt nicht zu kurz, denn in Modi wie Capture the Flag und King of the Hill sind wir gemeinsam unterwegs. Micro Machines: World Series unterstützt bis zu zwölf Spieler online und bis zu vier Spieler lokal am gleichen Bildschirm. Jedes der 12 Fahrzeuge verfügt über einzigartige Waffen und Fähigkeiten sowie eine riesige Auswahl an Anpassungsmöglichkeiten.

