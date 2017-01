Es war offenbar eine enges Rennen zwischen PS4 und Xbox One in den USA, was die Verkäufe der Konsolen in der Weihnachtszeit angeht. Wie Windows Central schreibt, hat Sony gewonnen, aber nur knapp, trotz der neuen Playstation 4 Pro. Die Xbox One verkaufte 1.511.000 Einheiten (Xbox One und Xbox One S), zehn Prozent mehr als im Dezember 2015. Sony verkaufte 1.568.000 Konsolen (PS4, PS4 Slim und PS4 Pro). 238.000 Konsolen waren übrigens Pro-Modelle.

