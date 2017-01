NBA Live könnt 2017 ein Comeback von EA kriegen. Auf der Website des South Koreas Game Rating and Administration Committee sind Infos aufgetaucht, die nahelegen, dass es ein Spiel namens The Drive to NBA Live gibt, das das Veröffentlichungsfenster im Oktober/November 2016 verpasst hat und nun aber doch erscheinen soll, wie Pasta Padre entdeckt hat. Das NBA-Game soll für Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

