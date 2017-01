Fire Emblem Heroes für iOS und Google Play angekündigt

Zum ersten Mal in der Geschichte der Fire Emblem-Serie kommt das taktische RPG für mobile Endgeräte. Nintendo hat in der Nacht bestätigt, dass das Free-to-Play-Spiel Fire Emblem Heroes ab dem 2. Februar für iOS und Google Play verfügbar sein wird. Der Titel wurde an Smartphone-Displays angepasst und funktioniert über die Drag&Drop-Steuerung. Die Größe der Schlachtfelder wurde reduziert, weshalb die Positionierung der eigenen Einheiten und das Terrain immens an Bedeutung gewinnt. Dazu kommt die bekannte Schere-Stein-Papier-Spielmechanik, die Veteranen bereits aus den Hauptspielen der Reihe kennen.

Fire Emblem Heroes wird optionale In-App-Käufe unterstützen, mit denen wir sogenannte Orbs erwerben, die wir wiederum für die Beschwörung stärkerer Helden benötigen. Nintendo hat verraten, dass wir quasi alle Charaktere des Fire Emblem-Universums treffen werden. Wie effektiv diese Charaktere im Kampf sind, wird mit einer Sternewertung berechnet. Steigen die Helden im Level auf, erhöht sich ihre Stern-Index. Das Permadeath-Feature wurde offenbar für die Mobile-Variante ausgestellt.