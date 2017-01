Wir haben fünf frische Screenshots aus Ghost Recon: Wildlands am Start. Wir waren gerade erst zur Anspielsession in Paris, in einigen Tagen gibt's dazu hier was zu feines lesen. Der Ghost-Einsatz zur Bekämpfung des Santa-Blanca-Kartell in der offenen Spielwelt Boliviens jedenfalls dürfte Anfang März heißer Koop-Scheiß werden. Freut ihr euch drauf?

